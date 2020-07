So schrumpfen die Freiheitsrechte in Hongkong

Das mutmaßliche Ziel des Sicherheitsgesetzes, die Protestbewegung in Hongkong zu beenden, ging Peking sofort an: Nur einen Tag nach Inkrafttreten schritten Polizisten am 1. Juli gewaltsam gegen Proteste zum Anlass des Jahrestages der Übergabe an China ein. Mehrere hundert Demonstranten wurden festgenommen. Seitdem gab es in Hongkong keine großen Protestkundgebungen mehr.