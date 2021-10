Die Universität von Hongkong will eine Skulptur zur Erinnerung an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China von ihrem Campus entfernen lassen. Die Anweisung stieß am Samstag auf scharfe Kritik der demokratischen Oppositionsbewegung und des dänischen Künstlers Jens Galschiøt, der das acht Meter hohe Kunstwerk "Säule der Schande" geschaffen hatte.