Stimmen zum Tod von Horst Köhler: "Brückenbauer", "unbequem"

Der frühere Bundespräsident (2004 - 2010) Horst Köhler ist tot. Am Samstag starb er im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Berlin

Steinmeier: Köhler war "Glücksfall für unser Land"

Scholz: "Für eine gerechtere Welt eingesetzt"

Merz: Köhler hat Deutschland geprägt

Köhler habe in der Finanzpolitik, in der internationalen Zusammenarbeit und in der Verantwortung Deutschlands in der Welt wichtige Impulse gesetzt. Deutschland verliere mit seinem Tod einen "klugen Kopf, einen aufrichtigen Demokraten und einen Staatsmann, der unser Land geprägt hat". Sein Weitblick und sein Engagement werden fehlen, betonte Merz.