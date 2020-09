Es gab eine Zeit der heilen China-Welt. Das Land galt uns als "strategischer Partner", was in Wirklichkeit so viel bedeutete wie: Wir machen gute Geschäfte mit euch und gelegentlich erinnern wir an die universelle Gültigkeit der Menschenrechte und an die Notwendigkeit eines funktionierenden Rechtsstaats. Diese heile China-Welt ist vorbei. Chinas enormer Machtzuwachs und Machtanspruch zwingt Europa zu einem neuen Blick und einer kühleren und vielleicht auch realistischeren Politik.