... Dr. Robert Feustel beschäftigt sich mit politischer Theorie, Kultursoziologie sowie Wissenschaftsgeschichte. Der Politikwissenschaftler promovierte in Leipzig, lehrt und arbeitet mittlerweile an den Universitäten in Jena und Leipzig. Er veranstaltet außerdem Workshops zu demagogischen Tricks, also zur Sprache der neuen Rechten.

Bildquelle: Robert Feustel