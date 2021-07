Auslöser der Konfrontation war auch die drohende Zwangsräumung palästinensischer Familien aus Häusern in einem Ostjerusalemer Viertel. Bei den Gefechten im Mai wurden laut dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen rund 254 Menschen getötet, darunter mindestens 67 Kinder und 39 Frauen. Hamas gab die Zahl ihrer getöteten Kämpfer mit 80 an, laut Israel ist sie aber höher. In Israel kamen zwölf Zivilisten um, darunter zwei Kinder, sowie ein Soldat.