Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, erzählt in einem neuen Buch von seinem langen Kampf mit Alkohol und Drogen. "Ich habe auf den Straßen von Washington, D.C., Crack gekauft und in einem Hotelbungalow in Los Angeles mein eigenes gekocht", berichtet Biden in seinen Memoiren mit dem Titel "Beautiful Things" (auf Deutsch: "Schöne Dinge"), die jetzt in den USA veröffentlicht wurden.