Der neue SPD-Vorsitzende nannte in der ZDF-Sendung "maybrit illner" das Ziel, ökonomisch aus der Krise herauszuwachsen. Damit stemmte er sich gegen die Kritik am geplanten Etat-Trick der neuen Ampel-Koalition, Corona-Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz zu nutzen. Dies sei, so Klingbeil, "an keiner Stelle eine Zweckentfremdung".