"Die Verfassungsrichter haben klargemacht, dass das, was wir uns an Zielen gesetzt haben, auch einzuhalten ist", resümierte Spiegel-Wirtschaftsredakteur Gerald Traufetter das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. Er betonte, dass "wenn wir Freiheit so definieren, dass wir zum Shoppen nach New York fliegen, dann heißt das, dass wir die kommende Generation um diese Freiheit berauben".