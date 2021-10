Der Bundesvorstand der CDU wird nach Angaben von Friedrich Merz wahrscheinlich schon am kommenden Montag über eine Mitgliederbeteiligung bei der Wahl eines neuen Parteichefs diskutieren. Wie die Mitglieder in die personelle Neuaufstellung der Partei eingebunden werden sollen, sei "eine offene Frage", sagte Merz, der Mitglied im Zukunftsteam der CDU ist, am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".