"Dubai unlocked": Immobilien-Leak zeigt Geldwäsche im Emirat

Immobilienbesitz ist kein Verbrechen - auch nicht in Dubai. Und so ist es kein Wunder, dass im neuen Leak "Dubai unlocked" millionenschwere Wohnungskäufe Prominenter aus Sport und Unterhaltung zu finden sind. Stars wie Tennis-Legende Roger Federer oder Rammstein-Sänger Till Lindemann haben im Luxus-Emirat investiert.

Doch ein tieferer Blick zeigt, dass Dubai offenbar eine besondere Anziehungskraft auf zwielichtige Gestalten hat. Kriminelle aus aller Welt investieren in der Glitzermetropole am Persischen Golf millionenschwere Summen zweifelhaften Ursprungs in Immobilien und versuchen so, Strafverfolgung oder Sanktionen aus dem Weg zu gehen.

Das Leak wurde dem amerikanischen Thinktank Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) zugespielt. ZDF frontal wertete die Daten gemeinsam mit Journalisten von 73 Medien aus. Die geleakten Daten geben Einblicke in die Eigentumsverhältnisse von Immobilien im Emirat. Informationen von öffentlichem Interesse werden unter dem Namen "Dubai unlocked" veröffentlicht. Die Recherche wurde vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und der norwegischen Finanzzeitung E24 koordiniert.

Dos Santos: Reichste Frau Afrikas von Interpol gesucht

Da ist beispielsweise Isabel dos Santos, einst die reichste Frau Afrikas, deren Vermögen vor allem darauf gründet, dass ihr Vater fast 40 Jahre Präsident Angolas war. Interpol sucht sie wegen Korruptionsvorwürfen mit einer "Red Notice". Auf Instagram posted sie regelmäßig Partyfotos aus Dubai , dort besitzt sie auch eine 132-Quadratmeter große Wohnung in einem 46-stöckigen Wolkenkratzer, direkt an der luxuriösen Dubai Marina.

Sanktionierte Milizen und die "Kryptoqueen"

Andere zwischenzeitliche Wohnungsbesitzer in Dubai unterliegen internationalen Sanktionen, wie die Neffen des früheren tunesischen Diktators Ben Ali, mehrere Männer mit Verbindungen zur Hisbollah-Miliz oder Ahmad al Asiri, jener saudi-arabische Geheimdienstler, den die USA für den brutalen Mord an dem Journalisten Kamal Khashoggi verantwortlich machen. Alle ließen Fragen dazu unbeantwortet oder waren nicht zu erreichen.

Dramatischer Anstieg der Immobilienkäufe

Was Immobilien in Dubai so interessant macht, hat Anna Chapman auf den Punkt gebracht, die 2010 als russische Spionin in den USA aufflog. Auch sie hatte dem Datenleck zufolge in eine Wohnung in Dubai investiert. Auf Instagram schrieb sie: