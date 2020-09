Im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anklagevertreter in ihrem Schlussplädoyer eine Amtsenthebung des Republikaners gefordert. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien "überwältigend", sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten am Montag im US-Senat. Werde Trump nicht seines Amtes enthoben, werde er weiter eine ausländische Einmischung in die nächste US-Präsidentschaftswahl ersuchen.