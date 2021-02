Für Solomon Yue, einen der führenden Politiker der republikanischen Partei in Oregon, ist die Antwort nach der Zukunft seiner Partei ganz einfach. "Wir müssen einfach alle dazu kriegen, an die gleichen Prinzipien zu glauben und Amerika an Erste Stelle zu setzen." Auch sein Parteifreund Kevin Hoar, Kommunikationsdirektor der Republikanischen Partei in Oregon, möchte weiter an Trumps Erbe festhalten. "Er hat eine Bewegung gestartet, die etwas Größeres hervorgebracht hat, (…) und wir werden das weiter vertreten."