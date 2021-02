In den bisher unveröffentlichten Aufnahmen zeigten die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus, wie nah die Randalierer Anfang des Jahres an Kongress- und Regierungsmitglieder herankamen. So gelangten sie laut Anklage beispielsweise bis zu 30 Meter an den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence heran.