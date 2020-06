Curevac setzt bei seiner Impfstoff-Entwicklung auf das sogenannte Biomolekühl mRNA. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Botenstoff, der in jeder menschlichen Zelle vorkommt. Forscher programmieren diesen Botenstoff so um, dass er eine Art Steckbrief des Virus in sich trägt. Nun erkennt der Körper diese umprogrammierte mRNA und richtet seine Abwehrmechanismen auf sie. Mit der mRNA-Technologie könne der menschliche Körper also seine eigene Medizin herstellen, sagen Experten.