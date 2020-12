... ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Außerdem arbeitete er als Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie am Helios-Klinikum in Berlin-Buch. Mittlerweile ist er in einer Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie in Berlin-Mitte tätig.

Bildquelle: Oberländer/AkdÄ