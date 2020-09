Markus Söder spricht auf der Pressekonferenz.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München mit. So soll die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt.



Zum Schutz der Wirtschaft vor den Folgen der Coronavirus-Krise stelle Bayern ein Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro bereit. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, werde die Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt.