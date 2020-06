Trauerfeier für George Floyd

Anwalt Benjamin Crump (Mitte, l) in Minneapolis

Quelle: Jim Mone/AP/dpa

Der bei einem Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd ist nach Ansicht des Anwalts seiner Familie ein Opfer der "Pandemie des Rassismus" in den USA. Das sagte Benjamin Crump bei einer Trauerfeier in Minneapolis.



Crump forderte die Menschen auf, friedlich zu demonstrieren, um Gerechtigkeit für Floyd zu erreichen und sich gegen Polizeigewalt, Diskriminierung und Rassismus auszusprechen. Amerika werde dadurch ein besseres Land. Floyd soll nächste Woche in Houston beigesetzt werden.