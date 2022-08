Wie andere handeltreibende Europäer kommen die Briten im 16. Jahrhundert nach Indien. 1600 gründen sie die Ostindiengesellschaft, die das Handelsmonopol für den Subkontinent hat. Im 18. Jahrhundert mutiert die Handelsgesellschaft zum verlängerten Arm der britischen Regierung. Englisch wird zur Amtssprache, das Land erlebt eine Blüte in Infrastruktur und Erziehung. 1858 wird Indien der britischen Krone unterstellt.



Zugleich wächst in der Bevölkerung der Unmut über die imperialistische Haltung. Ab den 1870er Jahren erstarkt in Indien der liberale Nationalismus, als Gegenpol zum britischen Imperialismus. Junge, in England gut ausgebildete Inder kehren in ihre Heimat zurück und sehen sich mit großen Ungerechtigkeiten im politischen Leben Indiens konfrontiert.



Rund 300.000 Briten leben Anfang des 20. Jahrhunderts in Indien und versuchen, die Fremdherrschaft über 400 Millionen Inder aufrechtzuerhalten. Am 15. August 1947 wird Britisch-Indien unabhängig.



Quelle: KNA