Auch auf internationalen Gipfeln zeigte sich Putin in der Vergangenheit gerne im Kreise der Mächtigen. Zu Hause in Russland verbreiteten die Staatsmedien dann das Bild eines international angesehenen Staatsmannes. Den G20-Gipfel ließ sich Putin bis zum Beginn Corona-Krise eigentlich nicht entgehen. 2017 in Hamburg, 2018 in Buenos Aires, 2019 in Osaka. Putin war immer dabei.