Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot der linksextremistischen Internetseite "linksunten.indymedia.org" bestätigt. Die Klage gegen das Verbot sei nicht begründet gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter Ingo Kraft am Mittwoch in Leipzig (Az.: BVerwG 6 A 1.19 bis BVerwG 6 A 5.19). Zur Anfechtung eines Vereinsverbotes sei nur die verbotene Vereinigung selbst befugt, ergänzte er. Die Klägerseite kündigte an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.