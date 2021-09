Die Hauptstadt ist das beliebteste Städtereiseziel Deutschlands. 2020 besuchten 4,9 Millionen Menschen die Stadt. 2019, vor Beginn der Pandemie, waren es 13,9 Millionen Touristen. Durchschnittlich 98 Euro mussten die Gäste 2019 für ein Hotelzimmer zahlen. Für viele Berliner sind angesichts des Wohnraummangels die privaten Unterkunftsanbieter ein Reizthema. In keiner Stadt gibt es so viele Airbnb-Unterkünfte wie in Berlin. Mit 9.066 Angeboten gab es im Januar 2021 dort mehr als in Hamburg, Köln und München zusammen.