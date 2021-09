In Deutschland verdienen Frauen 19,2 Prozent weniger als Männer. Das ist europaweit der viertschlechteste Platz, nur in Österreich, Estland und Lettland ist das Gefälle zwischen den Einkommen von Frauen und Männer größer. Der Durchschnitt des Abstandes liegt in Europa bei 14,1 Prozent. Frauen arbeiten häufig in schlechteren Positionen und überdurchschnittlich oft in schlechter bezahlten Branchen. Das wirkt sich auf die Gehaltsunterschiede in Deutschland aus. Der "unbereinigte Gender Pay Gap" berücksichtigt diese Faktoren und vergleicht die Durchschnittslöhne beider Geschlechter.