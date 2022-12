Die Umfrage basiert auf Befragungen, die am 20. und 21. November durchgeführt wurden, also zu einem Zeitpunkt, als Russland bereits aktiv das Energiesystem der Ukraine zerstörte. Dennoch glauben 65 Prozent der Ukrainer, dass das kommende Jahr besser sein wird als 2022, und insgesamt sind 89 Prozent der Menschen optimistisch. Die Umfragen zeigen auch, dass die Bevölkerung die wirtschaftliche Not sehr stark spürt: 81 Prozent gaben an, dass sich die wirtschaftliche Lage des Landes verschlechtert hat; 63 Prozent der Befragten sagten, dass sich auch die wirtschaftliche Lage ihrer eigenen Familie verschlechtert hat, während nur vier Prozent von einer gewissen Verbesserung in ihrer Familie berichteten.