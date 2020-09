Ministerpräsident Markus Söder. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Inmitten der Corona-Krise stehen heute in Bayern Kommunalwahlen an. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage - und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4.000 Wahlen sind in Summe fast 40.000 Mandate zu vergeben.



Ministerpräsident Markus Söder hatte am Freitag noch einmal betont, dass die Kommunalwahlen ungeachtet der Coronavirus-Krise wie geplant stattfinden. Die nötigen Vorkehrungen seien getroffen.