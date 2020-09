Auch das Waffenrecht ist Gegenstand der Diskussion, zum Beispiel ob es einen sogenannten "Psychotest" geben solle, bevor Waffen in Besitz genommen werden dürfen. Seehofer wolle aber zunächst abwarten, wie die gerade erst beschlossenen Verschärfungen des Waffenrechts greifen, bevor neue Gesetze beschlossen werden, so Neuhann. Nach dem Innenausschuss will sich das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) mit dem Fall befassen.