Die Ergebnisse der seit Mittwoch tagenden Innenministerkonferenz sollten am Mittag in München vorgestellt werden. Ebenfalls am Freitag wollte die Aktivistengruppe "Letzte Generation" ihr weiteres Vorgehen bekanntgeben. In den vergangenen Wochen hatten sie immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert oder etwa in Berlin den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt.