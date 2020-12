Die Beratungen sollten ursprünglich in Weimar stattfinden, werden wegen der Corona-Pandemie nun aber weitgehend digital abgehalten. Die Ergebnisse sollen am Freitag vorgestellt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lässt sich wegen seiner derzeitigen Corona-Quarantäne von Staatssekretär Hans-Georg Engelke vertreten. Die Themen in der Übersicht: