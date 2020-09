Seehofer und seine Kollegen berieten auch über die Lage in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Ägäis-Inseln. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis forderte am Freitag zusätzliche EU-Mittel zur Bewältigung der Situation. Die Lager auf den griechischen Inseln sind völlig überfüllt. Bereits am Donnerstag hatte die Regierung nach Protesten der Lokalbevölkerung beschlossen, das Migrantenlager von Moria auf der Insel Lesbos sowie vier andere Lager zu schließen. Sie sollen durch Abschiebezentren ersetzt werden.



Seehofer betonte, Griechenland dürfe nicht alleine gelassen werden. Er setze sich auch bei der Frage der unbegleiteten Minderjährigen in den Camps für eine europäische Lösung ein. Seine Schweizer Kollegin Karin Keller-Sutter kündigte indes an, die Schweiz habe zugesichert, "dass wir unbegleitete Minderjährige übernehmen, eine gewisse Anzahl, sofern sie auch eine familiäre Beziehung in die Schweiz haben". In ganz Griechenland harren nach Angaben der EU-Kommission von Ende Dezember 5.276 unbegleitete Minderjährige aus.