Die Folgen kann man auch in diesem Sommer wieder in ganz Deutschland sehen: Warnschilder, die die Bevölkerung vor dem Eichenprozessionsspinner warnen. Die Raupen sitzen zu Tausenden in Eichen und verlieren Brennhaare, die beim Menschen schwere allergische Reaktionen auslösen können. Sie haben kaum noch natürliche Feinde - also werden auch sie mit Spritzmitteln bekämpft.