Was passiert wirklich in China?

Dorfleben im chinesischen Hinterland: Das Leben scheint hier stehen geblieben zu sein.

Quelle: ZDF

Direkt an der chinesisch-russischen Grenze liegt Manzhouli. Das Leben scheint hier fast stehen geblieben. Die Grenzen sind geschlossen. Nur noch Güterzüge dürfen auf die chinesische Seite. Die Menschen sind misstrauisch, vor allem uns Ausländern gegenüber. In den Weiten des Graslands treffen wir Ren, den Pferdebesitzer. Er stellt uns seine Freunde vor. Sie teilen Ihre Überzeugungen mit uns. Das Virus käme nicht aus China. Ein anderer sagt, es käme aus den USA.



Aufgeregtes Sprachgewirr und einer ergreift das Wort. Die Epidemie sei schlecht für alle. Das Ursprungsland sei weder China noch die USA. China werde niemals zugeben woher es komme. Aber es werde zugeben, dass es eine Epidemie gab. So treffen wir die chinesische Staatspropaganda im abgelegensten Winkel des Landes an.