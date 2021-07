Der gebürtige Mainzer startete nach einem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Promotion in München als freier Mitarbeiter in der "heute"-Redaktion des ZDF. Nach einem Volontariat und ersten Stationen wurde er 2002 Programmreferent des ZDF-Chefredakteurs und 2008 Leiter des Programmbereichs "Spielfilm". Danach besetzte er weitere wichtige Posten im Spielfilmbereich, bis er Programmdirektor wurde.