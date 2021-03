Meyer: Dazu muss man weiter zurückschauen. Wir haben in den letzten 15 Jahren hier mit der Bundeswehr Streitkräfte aufgebaut, die mittlerweile in der Lage sind, eigene Operationen durchzuführen. Das ist ein Riesenerfolg in so kurzer Zeit. Das ist noch nicht alles perfekt, gerade im Bereich der Logistik ist noch einiges verbesserungswürdig, aber es hat dazu beigetragen, dass sich die Bevölkerung hier weiter entwickeln konnte.



Wenn ich auf die Frauenrechte schaue und auch auf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit - da hat sich einiges entwickelt. Vor zwei Wochen hat das Bildungsministerium verboten, dass Mädchen in der Öffentlichkeit singen dürfen. Das hat einen Tsunami ausgelöst, Kritik kam aus allen Gesellschaftsschichten und hat dazu geführt, dass das wieder zurück genommen werden musste. Das gibt mir Hoffnung, das, was erreicht wurde, nicht so schnell aufzugeben. Egal, was bei den Verhandlungen herauskommt.