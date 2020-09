Mit Blick auf die katholische Kirche würde ich sagen, wir sind seit zehn Jahren natürlich auch mit der Aufdeckung der Fälle am Canisius-Kolleg und in der Folge in den Bistümern und Ordensgemeinschaften intensiv unterwegs, wir stehen nicht am Anfang. Aber wir erleben, es gibt immer neue Dimensionen des Themas, das ist auch ein Lernprozess und wir sind noch lange nicht am Ende des Weges.