Werner Hoyer: Bei den 350 Milliarden Euro handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Befürchtungen der ukrainischen Behörden beruht, was nötig wäre, um alles zu reparieren, was während des Krieges zerstört worden ist. Da der Krieg noch nicht beendet ist, gibt es noch keine genauen Angaben zu den Gesamtkosten. Was wir jedoch jeden Tag sehen können, ist massive Zerstörung. Meiner Meinung nach besteht die dringlichste Aufgabe, die wir derzeit bewältigen müssen, darin, die grundlegende Infrastruktur wie Stromversorgung, Heizung und sauberes Wasser so schnell wie möglich wiederherzustellen. Das wird die Wirtschaft am Laufen halten und die massiven Anstrengungen der Ukrainer unterstützen. Wir können nicht warten, bis der Ukraine-Krieg vorbei ist.