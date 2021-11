Rosenthal: Richtungsweisend sind für mich das Familienverständnis, die Kindergrundsicherung, die Vorschläge für die Selbstbestimmung der Frauen, die Investitionen in Bildung, der Einstieg in die Ausbildungsgarantie sowie die überfällige Reform des BAföGs und auch, dass die Bundesrepublik endlich dazu steht, ein Einwanderungsland zu sein. Das sind Meilensteine. Da haben wir in den vergangenen Jahren an der Union gelitten, weil sie nicht bereit war zu zeigen, welche Gesellschaft wir längst sind. Das ist jetzt wirklich ein Aufbruch!