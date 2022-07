Gotkowska: Das Ziel Polens und der baltischen Staaten ist es, die Nato-Präsenz, die militärische Präsenz an der Ostflanke, möglichst groß zu halten und zu vergrößern, um eine glaubwürdige Abschreckung zu garantieren. Polens Mitgliedschaft in der Nato ist ein Pfeiler der polnischen Sicherheitspolitik, neben dem, was Polen alleine macht, also Investitionen in eigene nationale Streitkräfte.