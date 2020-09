Maack: Wir haben hier 1.000 Mastplätze in konventioneller Haltung. Die Schweine leben in einem Stall auf Spalten (auf einem betonierten Boden, mit Schlitzen, durch die Kot und Urin ablaufen können, Anm. d. Red.). Wir sind zwei Mal am Tag im Stall für Fütterung und Tierkontrolle. Wir haben hier relativ kleine Gruppen, das heißt 6 bis 12 Tiere pro Gatter. Gefüttert wird über Automaten. Die Schweine haben dort fast rund um die Uhr Zugang zum Futter.



Wir lassen die Futterautomaten einmal am Tag leerlaufen, damit alles sauber wird. Normalerweise passiert das nachts zwischen 4 und 7 Uhr, um zu vermeiden, dass die Schweine richtig hungrig werden. Im Grunde können Sie sich ansonsten rund um die Uhr dort bedienen. Das ist wichtig, damit auch die schwachen Tiere Zugang zum Futter haben.