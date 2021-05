Borchardt: Wir können dem Problem der überschüssigen Nährstoffe oder der Mikroschadstoffe auf zwei Wegen begegnen. Sie an der Quelle vermeiden, also gar nicht erst in den Wasserkreislauf gelangen lassen. Oder versuchen, sie am Ende ("end-of-pipe") wieder herauszufiltern, etwa durch zusätzliche Reinigungsstufen in Kläranlagen oder in der Rohwasseraufbereitung des Trinkwasser.