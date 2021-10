"Wir haben eine Niederlage erlitten, weil wir uns selber zerstritten haben und für die Leute nicht besonders attraktiv gewesen sind. Wir sind jetzt zweiter Platz und damit muss man ordentlich umgehen. Auf der anderen Seite haben fast 25 Prozent der Menschen uns gewählt, da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir fliehen jetzt. Das ist, was jetzt passiert: miteinander diskutieren, ausloten. Und ob und wie das funktioniert, das kann ich auch noch nicht vorhersagen. Das liegt auch stark in den Händen von der FDP und den Grünen, die jetzt stark sind und die am Ende entscheiden, mit wem sie am Ende lieber regieren."