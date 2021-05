Selbst in Europa gebe es Steuersätze, die noch unterhalb von den nun von den USA geforderten 15 Prozent liegen, kritisierte Vestager. "Und wir sind uns auch nicht einig darüber, was genau besteuert wird", so die Wettbewerbskommissarin. Das sei aber genauso wichtig, wie die Höhe der Besteuerung.