Iowa gilt als "First in the Nation" - als erster Bundesstaat wird hier gewählt, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Besonders für die Demokraten sind die Ergebnisse in Iowa wichtig: Seit 2000 konnte sich jeder Kandidat, der in Iowa gewann, auch später die Nominierung der Partei sichern. Die Ergebnisse aus Iowa sind die ersten offiziellen Zahlen. Zum ersten Mal nach über einem Jahr Wahlkampf gibt es mehr als nur Umfragewerte. Auch das kann den weiteren Weg vorzeichnen. Wähler aus anderen Bundesstaaten, die bisher untentschieden waren, könnten sich an den Ergebnissen aus Iowa orientieren. Auch die mediale Aufmerksamkeit für den Gewinner der Iowa-Caucuses ist nicht außer Acht zu lassen.