"Etwa 150 Familien sind bislang zurückgekehrt nach Sindschar", sagt Tekkal, die mit ihrer Organisation Hawar vor Ort Hilfe anbietet. "Keine Familie kehrt heil zurück, in jeder gab es Opfer." Die juristische Aufarbeitung sei darum jetzt entscheidend, nur sie könne Wunden schließen, so Tekkal. "Seit Jahren sammeln Menschen vor Ort nun bereits Beweismaterial." In Frankfurt etwa läuft so seit April 2020 ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Mörder.