Nach dem tödlichen Attentat auf einen prominenten iranischen Atomwissenschaftler gibt die Regierung in Teheran Israel dafür die Schuld. Es gebe "schwerwiegende Hinweise" dafür, dass Israel für die Tötung von Mohsen Fachrisadeh verantwortlich sei, heißt es in einem am Freitag bekanntgewordenen Schreiben des iranischen UN-Botschafters Madschid Tacht Rawanchi an UN-Generalsekretär Antonio Guterres.