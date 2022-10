Iran und Deutschland haben am Donnerstag die Botschafter des jeweils anderen Landes in die Außenministerien in Teheran und Berlin einbestellt. "Sowohl der deutsche Botschafter in Teheran als auch der iranische Botschafter in Berlin waren heute zu einem Gespräch in den jeweiligen Außenministerien der Gastländer geladen", war aus dem Auswärtigen Amt zu hören.