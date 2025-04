Hinrichtung in Iran: Harte Vorwürfe der Tochter von Sharmahd

.. war ein deutsch-iranischer IT-Experte und politischer Aktivist. Er wurde 1955 in Teheran geboren, wuchs in Deutschland auf und lebte zuletzt in den USA. Als Mitglied der exiliranischen Oppositionsgruppe Tondar geriet er ins Visier des iranischen Regimes. Im Juli 2020 wurde er während eines Zwischenstopps in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und in den Iran verschleppt. Dort wurde er in einem international als Schauprozess kritisierten Verfahren zum Tode verurteilt. Am 28. Oktober 2024 wurde er hingerichtet. Seine Tochter, Gazelle Sharmahd, kämpfte jahrelang für seine Freilassung und fordert nun Aufklärung und Konsequenzen.