Auch Joe Biden will ein erweitertes Atomabkommen, so wie bereits sein Vorgänger Donald Trump. Irans Unterstützung schiitischer Milizen im Libanon, in Irak und im Jemen soll ebenso auf den Verhandlungstisch wie das ballistische Raketenprogramm. Die religiös-konservativen Hardliner in Teheran aber lehnen Verhandlungen über diese Punkte strikt ab und zeigen auch sonst kein Interesse daran, dass es vor der Wahl im Juni substantielle Fortschritte und Erleichterungen durch eine Aufhebung der US-Wirtschaftssanktionen gibt.