Auch in Deutschland haben mehr als zehntausend Menschen bei Demonstrationen mit den regierungskritischen Protesten im Iran solidarisiert. In Berlin sprach die Polizei am Samstag von insgesamt knapp 5.000 Teilnehmern bei verschiedenen Aufzügen, in Hamburg von etwa 4.000 und in Frankfurt am Main von rund 2.800. Sie protestierten gegen das