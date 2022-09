Amini reist am Dienstag aus ihrer Heimatstadt Saqez im Nordwesten des Iran in die Hauptstadt, um an einer Familienfeier teilzunehmen. Dabei gerät sie in eine Razzia der Sittenpolizei. Den Beamten missfällt die offene Art, in der sie ihr Kopftuch trägt. Sie nehmen sie und einige andere Frauen fest. Angeblich, so behauptet es Teherans Polizeipräsident, ohne Gegenwehr. Die Frauen hätten kooperiert, heißt es.