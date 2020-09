Nach tagelangem Leugnen hat der Iran nun doch den versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs mit 176 Menschen an Bord eingeräumt. Die Hinweise aus dem Ausland auf einen Abschuss hätten sich in den letzten Tagen so sehr verdichtet, dass es letztlich nicht mehr zu verheimlichen gewesen sei, sagt ZDF-Korrespondent Jörg Brase.